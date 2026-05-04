الحزب الديمقراطي الكوردستاني: لم نقاطع بغداد وسنشارك في رسم ملامح المرحلة المقبلة

أربيل (كوردستان24)- نفى المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم الاثنين، الأنباء التي ترددت حول مقاطعة الحزب للعملية السياسية في العراق، مؤكداً أن الخطوات الأخيرة كانت تهدف للتشاور، فيما أشار إلى أن زيارة رئيس إقليم كوردستان إلى بغداد تسعى لضمان استقرار المرحلة المقبلة.

وقال محمود محمد في تصريح صحفي، اليوم 4 أيار 2026: "نحن لم نقاطع العملية السياسية بتلك الصورة المتداولة، بل اقتصر الأمر على استدعاء طاقمنا من برلمانيين ووزراء للتشاور وتقييم الأوضاع الراهنة". وأضاف أن الحزب أصدر بياناً رسمياً بوضوح لضمان عدم تحريف مواقفه أو تفسيرها بشكل خاطئ.

وفيما يخص زيارة نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، إلى العاصمة بغداد، أوضح المتحدث أن الهدف الرئيسي منها هو التباحث حول ملف تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة للحكومة الاتحادية.

وأشار محمد إلى أن "رئيس إقليم كوردستان، بصفته المسؤول الأول في السلطة التنفيذية بكوردستان، يرغب في الحوار مع رئيس الوزراء المكلف، وقوى الإطار التنسيقي، والأطراف الشيعية والسنية الأخرى، لضمان عدم تكرار المشكلات والنقاط السلبية التي شهدتها المراحل السابقة في الحكومة الجديدة".

وبين المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن المسعى الأساسي هو التوصل إلى "إطار تنسيقي" واتفاق واضح حول كيفية إدارة البلاد وتشكيل الحكومة، بما يضمن وضع حلول جذرية للعقبات التي كانت تواجه إقليم كوردستان ومواطنيه في السابق.

وعلى صعيد آخر، وفي ردٍ على سؤال حول وجود تغييرات في المواقف بشأن تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، أكد محمود محمد باختصار: "حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي تغيير في هذا الملف".