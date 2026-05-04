رئيس حكومة إقليم كوردستان ووزير خارجية الإمارات يبحثان العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة

اربيل (كوردستان24) – بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في اتصال هاتفي مساء اليوم الاثنين 4 أيار/مايو 2026، مع وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الوضع العام في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات.



وخلال المكالمة الهاتفية، أدان الجانبان الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها الإمارات، كذلك أكدا على أهمية صون الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وضرورة وضع حد لهذه الهجمات.