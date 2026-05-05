بيرناردو سيلفا يدخل التاريخ بـ 300 مباراة في البريميرليج مع مانشستر سيتي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- دون النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا اسمه بحروف من ذهب في تاريخ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما سجل ظهوره رقم 300 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال تعادل فريقه المثير أمام مضيفه إيفرتون بنتيجة (3-3)، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ35 من المسابقة.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، بات لاعب الوسط المخضرم ثاني لاعب فقط في تاريخ "السيتيزنز" يصل إلى هذا الإنجاز التاريخي في عهد "البريميرليج"، ليأتي في المرتبة الثانية خلف الأسطورة الإسباني دافيد سيلفا الذي يتصدر القائمة برصيد 309 مباريات.

يأتي هذا الإنجاز ليتوج مسيرة استثنائية لسيلفا امتدت لـ9 سنوات داخل قلعة "الاتحاد"، والتي من المقرر أن تنتهي رسمياً بختام الموسم الحالي. ويعد النجم البرتغالي الأكثر تتويجاً في تاريخ النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (6 ألقاب)، ضمن حصيلة إجمالية بلغت 19 لقباً رئيساً حققها مع الفريق حتى الآن.

وعلى مستوى المشاركات الكلية، خاض صاحب القميص رقم (20) مباراته رقم 455 في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق عام 2017، ليصعد إلى المركز الثامن في قائمة أكثر اللاعبين ظهوراً عبر تاريخ النادي، متجاوزاً الأسطورة مايك سمربي.

ولا تتوقف أرقام سيلفا عند عدد المباريات فحسب، بل يمتلك النجم البرتغالي الرقم القياسي للنادي في عدد الانتصارات بالدوري الممتاز برصيد 215 فوزاً، متخطياً دافيد سيلفا (214 فوزاً). وخلال مبارياته الـ300 في البطولة، نجح بيرناردو في تسجيل 45 هدفاً وصناعة 50 هدفاً آخر، مؤكداً قيمته الفنية الكبيرة في مختلف المراكز التي شغلها تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.

وفي ظل الصراع المشتعل على صدارة الدوري، يطمح سيلفا (31 عاماً) لختام مشواره مع "السيتي" بلقب جديد، حيث يواصل الفريق مطاردة أرسنال المتصدر. ويحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن "المدفعجية"، مع امتلاك رفاق سيلفا مباراة مؤجلة قد تقلب موازين المنافسة في الأمتار الأخيرة من السباق.