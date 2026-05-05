رئيس إقليم كوردستان والسفير البريطاني يبحثان الأوضاع في العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- مواصلة لسلسة لقاءاته في بغداد، اجتمع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم (الثلاثاء، 5 أيار 2026)، مع عرفان صديق، السفير البريطاني لدى العراق.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع العملية السياسية في البلاد، وخطوات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، ونتائج لقاءات نيجيرفان بارزاني مع القيادات العراقية في بغداد، والأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان ومستجدات المنطقة.

واتفق الجانبان على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين إقليم كوردستان والأطراف العراقية لإنجاح العملية السياسية، وتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة لتعكس تطلعات المواطنين وتكون قادرة على مواجهة التحديات وحماية سيادة البلاد.

وأكد السفير البريطاني أن بلاده تنظر باهتمام كبير إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً التزامها بمواصلة دعمها لهما. وبدوره، أعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره للدعم البريطاني للعراق وإقليم كوردستان.

وشكلت تداعيات الحرب في المنطقة إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، محوراً آخر للاجتماع.