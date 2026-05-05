الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان عاجل لها اليوم الثلاثاء 5 ایار/مایو 2026، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تتعامل في هذه الأثناء مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من اتجاه إيران.

وأوضحت الوزارة في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن الأصوات التي سُمع دويّها في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات التصدي والاعتراض الناجحة التي تنفذها الدفاعات الجوية ضد أهداف معادية، شملت صواريخ باليستية، وصواريخ جوالة (كروز)، وطائرات مسيرة.

وفي إطار الحرص على سلامة المدنيين، أهابت وزارة الدفاع بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. وشددت الوزارة في بيانها على منع الاقتراب من أي حطام أو أجسام سقطت نتيجة عمليات الاعتراض، كما حذرت من لمسها أو تصويرها، داعية الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة عبر التواصل مع السلطات المختصة على الرقم (999).

تأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه السلطات الإماراتية جاهزية منظوماتها الدفاعية لحماية الأجواء والمنشآت الحيوية، وضمان أمن وسلامة كافة القاطنين على أراضيها.





