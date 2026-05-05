نيجيرفان بارزاني يختتم زيارة "ناجحة" لبغداد ويؤكد دعم الإقليم للحكومة الجديدة وحصر السلاح بيد الدولة

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء 5 أيار 2026، عن اختتام زيارة وصفها بـ"المثمرة والناجحة" إلى العاصمة الاتحادية بغداد، التقى خلالها بمختلف التحالفات والشخصيات والقوى السياسية.

تحديات أمنية واقتصادية

وأوضح بارزاني، في بيان عبر حسابه الرسمي، أن المباحثات ركزت على تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الوطنية بمختلف أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية. وشدد رئيس الإقليم بشكل خاص على ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة"، معتبراً إياها خطوة أساسية، إلى جانب أهمية المعالجة السريعة للوضع الاقتصادي في ظل التداعيات التي تشهدها المنطقة.

موقف العراق من الصراعات الإقليمية

وعلى الصعيد الخارجي، أكد بارزاني على أهمية ضمان أمن دول المنطقة، مشدداً على ضرورة التزام العراق بمبدأ "النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية الجارية، للحفاظ على استقرار البلاد وتجنيبها مخاطر التصعيد.

دعم رئيس الوزراء المكلف

وفيما يخص الملف السياسي الداخلي، أشار رئيس الإقليم إلى أنه ناقش مع الشركاء السياسيين مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكداً "الدعم الكامل" لرئيس الوزراء المكلف في مساعيه الرامية لنقل العراق إلى مرحلة جديدة تتسم بالاستقرار والتنمية والتطور.

وختم نيجيرفان بارزاني تصريحه بالإشادة بحفاوة الاستقبال في بغداد وبالأجواء "الإيجابية والبناءة" التي سادت المناقشات، مؤكداً أن جميع التفاهمات تصب في مصلحة العراق العليا.