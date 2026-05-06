كيف يحول الذكاء الاصطناعي نظرة العين إلى مختبر لتشخيص أمراض المستقبل؟

منذ 59 دقيقة

منذ قرون، كان الأطباء القدامى يبدؤون تشخيصهم بتأمل عيني المريض، مؤمنين بأنها نافذة الروح والجسد معاً. اليوم، يعود هذا المفهوم الطبي العتيق ليتصدر المشهد العلمي، ولكن ليس عبر "حدس" الطبيب، بل من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي بدأت بإعادة تعريف مفهوم التشخيص المبكر عبر تحليل "خرائط" العين البشرية.

وتؤكد الأبحاث الطبية الحديثة أن شبكية العين ليست مجرد أداة للإبصار، بل هي الجزء الوحيد من الجهاز العصبي المركزي الذي يمكن معاينته بشكل مباشر وغير جراحي. هذا التركيب الفريد جعل منها "مرآة صامتة" تعكس حالة الأوعية الدموية والأعصاب في كامل الجسد، مما يتيح رصد اضطرابات القلب، والدماغ، وعمليات التمثيل الغذائي في مراحلها الأولى.

وفي تحول تقني بارز، كشفت دراسة حديثة نُشرت عام 2026 في مجلة "نيتشر ميديسن" (Nature Medicine)، عن تطوير نموذج ذكي بقيادة الباحث "جوزيف لِدسام" من شركة "ديب هيلث" (Deep Health) في لندن. النموذج الجديد أثبت قدرة فائقة على تحليل صور قاع العين للتنبؤ بالمخاطر القلبية والوعائية، متجاوزاً الدقة البشرية التقليدية.

وفقاً للتقرير الصادر عن فريق البحث، لم يكتفِ النظام بتشخيص الأمراض القائمة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، بل نجح في استخراج "أنماط خفية" تتضمن تقدير العمر البيولوجي للمريض، وقياس مستويات ضغط الدم بدقة، بل والتنبؤ باحتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية.

هذه النتائج تتقاطع مع أبحاث مشابهة من جامعة ستانفورد الأمريكية، والتي تشير إلى أن دمج صور العين بالبيانات الحيوية الضخمة يفتح حقبة جديدة في "الطب الوقائي"، حيث يمكن رصد الأمراض المزمنة قبل ظهور أعراضها السريرية بسنوات.

لم يعد هذا التقدم حبيس المراكز البحثية الكبرى؛ إذ تشير التوجهات التقنية إلى نقل هذه الخوارزميات إلى تطبيقات الهواتف الذكية. هذا التحول يعني انتقال التشخيص من "موعد طبي" طارئ إلى "عملية مراقبة مستمرة" تعمل في خلفية حياتنا اليومية، وهو ما يمثل فرصة استراتيجية في مناطق مثل العالم العربي، التي تواجه تحديات متزايدة مع معدلات الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

رغم هذا التفاؤل العلمي، يطرح خبراء تساؤلات جوهرية حول "أخلاقيات الرؤية الرقمية". فالذكاء الاصطناعي، رغم دقته، يتعامل مع الإنسان كمجموعة بيانات، وقد تعاني هذه البيانات من تحيزات عرقية أو نقص في التفسير. وتظل معضلة "الصندوق الأسود" (Black Box) قائمة؛ فالخوارزمية قد تخبرنا "بماذا" سيحدث، لكنها غالباً ما تعجز عن شرح "لماذا".

يرى المراقبون أن دور الطبيب في العصر الحديث لن يتلاشى أمام الآلة، بل سيتطور. فبينما تقدم الخوارزميات "الدقة"، يظل الإنسان هو المسؤول عن "المعنى" والسياق الإنساني.

يبقى التحدي الأكبر ليس فيما تستطيع الآلة رؤيته في أعماق عيوننا، بل في قدرتنا نحن على فهم تلك الإشارات الصامتة وترجمتها إلى حياة أطول وأكثر صحة. في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبحت العين ليست فقط لما نرى به العالم، بل لما يرى العالمُ من خلاله مستقبلنا الصحي.