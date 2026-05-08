روبيو يتوقع رداً إيرانياً على الاقتراح الأميركي الجمعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تتوقع ردا من إيران الجمعة على الاقتراحات الأميركية، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع الجمهورية الإسلامية.

وقال روبيو لصحافيين خلال زيارته لروما "نحن نتوقع ردا منهم اليوم في وقت ما (...) آمل أن يكون عرضا جديا، آمل ذلك فعلا".

أضاف "نأمل أن يُفضي ذلك إلى عملية تفاوض جادة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

واختتم وزير الخارجية الأميركي الجمعة زيارة استمرت يومين للعاصمة الإيطالية، سعى خلالها إلى تخفيف التوترات مع البابا لاوون الرابع عشر ودعا الأوروبيين للمساعدة في ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

ولم تكن المهمة سهلة، بالنظر إلى الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا لكل من رأس الكنيسة الكاثوليكية ورئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، الحليف المقرب للرئيس الأميركي.

وقال روبيو لصحافيين عقب لقائه ميلوني "على العالم أن يبدأ بسؤال نفسه، ما الذي هو على استعداد لفعله إذا حاولت إيران تطبيع السيطرة على ممر مائي دولي؟ أعتقد أن هذا أمر غير مقبول".

وكان تصريحه موجها إلى إيطاليا وكذلك إلى دول أوروبية أخرى انتقدها ترامب لعدم مساعدتها الولايات المتحدة في حماية المضيق.

وبعد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، عمدت طهران الى إغلاق مضيق هرمز. وفرضت الولايات المتحدة لاحقا حصارا على الموانئ الإيرانية.

وبعدما قال ترامب إنه سيتم سحب 5000 جندي من ألمانيا، لوّح بسحب القوات الأميركية من إيطاليا وإسبانيا بسبب رفضهما التدخل في الحرب، وأثار تساؤلات بشأن عضوية الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال روبيو "إذا كان أحد الأسباب الرئيسية لوجود الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي هو القدرة على نشر قوات في أوروبا يمكن استخدامها في حالات طارئة أخرى، ولم يعد ذلك ممكنا الآن، أقله لدى بعض أعضاء الحلف، فهذه مشكلة يجب النظر فيها".

ولكنه أضاف أن الرئيس الأميركي لم يقرر بعد كيفية الرد على هذه الدول.