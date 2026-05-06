مستشفى طوارئ غرب أربيل يستقبل 17 ألف مراجع ويجري 463 عملية جراحية في شهرٍ واحد

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت إدارة مستشفى طوارئ غرب أربيل الحكومي، اليوم الأربعاء 6 أيار 2026، التقرير الإحصائي الرسمي لعملياتها الطبية والخدمية خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، كاشفة عن حجم الضغط الخدمي الذي يواجهه المرفق الصحي لاستيعاب مئات الحالات اليومية من داخل العاصمة ومحيطها.

وأظهر التقرير أن إجمالي المراجعين لتلقي العلاج في مختلف الأقسام بلغ 17,124 مواطناً، فيما سجل قسم الاستقبال 4,397 حالة طارئة.

وتصدرت "الصدمات الخارجية" و"حالات السقوط" قائمة الإصابات بأكثر من 1,600 حالة مجتمعة.

فيما استقبل المستشفى 389 مصاباً جراء حوادث السير، كان للدراجات النارية نصيب لافت منها بواقع 165 حالة.

وعلى صعيد التدخلات الجراحية، نجحت الكوادر الطبية في إجراء 463 عملية جراحية، استحوذت جراحة الكسور على النسبة الأكبر منها (270 عملية)، تلتها الجراحة العامة والتجميلية.

كما بيّنت الإحصائية رقود 836 مريضاً في أقسام الإقامة لتلقي متابعة طبية مستمرة، من بينهم 140 حالة حرجة أُدخلت وحدات العناية المركزة (ICU) والمركزة التنفسية (RCU).

وفي الجانب التقني والتشخيصي، قدم المستشفى خدمات واسعة شملت إجراء 30,317 فحصاً طبياً، منها أكثر من 18 ألف فحص مختبري و9 آلاف فحص شعاعي، بالإضافة إلى فحوصات السونار والمفراس الحلزوني، مما يعكس كفاءة التجهيزات الفنية في المستشفى الحكومي وقدرته على التعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي الخدمة الإسعافية.