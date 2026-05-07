"أوبك": 1.572 تريليون برميل احتياطيات النفط العالمية المؤكدة

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قالت منظمة "أوبك" إن احتياطيات النفط الخام العالمية المؤكدة بلغت 1.572 تريليون برميل بنهاية عام 2025، مسجلة زيادة طفيفة قدرها 7.3 مليار برميل مقارنة بالعام السابق.

وأشارت في تقريرها السنوي الصادر اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع احتياطيات دول أوبك المؤكدة بمقدار 2.19 مليار برميل، لتصل إلى 1.243 تريليون برميل، ما يعزز موقعها في صدارة الدول المالكة لأكبر احتياطيات نفطية عالمياً.

وعلى صعيد التجارة، بلغ متوسط صادرات النفط الخام لدول أوبك 19.85 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، بزيادة قدرها 0.85 مليون برميل يومياً مقارنة بعام 2024. واستحوذت آسيا على الحصة الأكبر من هذه الصادرات بواقع 14.79 مليون برميل يومياً، تلتها أوروبا بنحو 3.37 مليون برميل يومياً، فيما بلغت واردات الأمريكيتين من نفط أوبك نحو 0.94 مليون برميل يومياً.

كما أوضح التقرير أن متوسط صادرات المنتجات النفطية لدول أوبك بلغ 5.31 مليون برميل يومياً في عام 2025، بزيادة 0.24 مليون برميل يومياً، في حين تراجعت الواردات إلى 1.48 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 0.05 مليون برميل يومياً مقارنة بعام 2024.

وفيما يتعلق بقطاع التكرير، سجلت الطاقة التكريرية العالمية ارتفاعاً طفيفاً خلال عام 2025 بمقدار 0.05 مليون برميل يومياً لتصل إلى 103.66 مليون برميل يومياً. وجاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة في آسيا والهند والشرق الأوسط والصين. في المقابل، تراجعت الطاقة التكريرية في دول المنظمة بمقدار 0.85 مليون برميل يومياً نتيجة انخفاضها في الأميركيتين وأوروبا.

وعلى المستوى العالمي، ارتفع حجم تشغيل المصافي بمقدار 1.17 مليون برميل يومياً ليصل إلى 86.89 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، مدفوعاً بزيادة معدلات التشغيل في الأميركيتين والدول غير الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك الصين وأفريقيا والهند والشرق الأوسط.