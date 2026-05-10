إقليم كوردستان يحوّل أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 10 أيار 2026، تحويل مبلغ قدره 50 ملياراً و292 مليوناً و213 ألف دينار عراقي، يمثل الإيرادات غير النفطية للإقليم عن شهر نيسان الماضي، إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن عملية التحويل جرت نقداً عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، وذلك تنفيذاً لقرار وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، وفي إطار الالتزامات المالية بين أربيل وبغداد.