توقف حركة الملاحة في هرمز إثر مواجهات عسكرية بين واشنطن وطهران

أربيل (كوردستان 24)- أفادت تقارير دولية بتوقف الحركة التجارية والملاحة البحرية بشكل فعلي في مضيق هرمز منذ يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في أعقاب اندلاع اشتباكات عسكرية مباشرة بين القوات الأمريكية والإيرانية بالقرب من الممر المائي الاستراتيجي.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الجمعة 8 أيار، أن القوات الأمريكية نفذت ضربات جوية استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وقواعد عسكرية داخل الأراضي الإيرانية.

وأكدت واشنطن أن هذه المواقع كانت منطلقاً لهجمات استهدفت ثلاث سفن حربية أمريكية أثناء عبورها المضيق.

وفي تطور ميداني متصل، كشفت مصادر مطلعة أن الجانب الأمريكي قام باحتجاز ناقلات نفط إيرانية خلال المواجهات المستمرة منذ يوم الخميس، مما يضع "الهدنة الهشة" التي أعلنها دونالد ترامب لبدء المفاوضات على شفا الانهيار.

من جانبه، وصف الجانب الإيراني هذه العمليات بأنها "انتهاك صارخ" للتفاهمات القائمة.

ميدانياً، أشارت وكالة "فارس" الإيرانية إلى استمرار المناوشات المتقطعة بين الزوارق الإيرانية والسفن الأمريكية في المنطقة، فيما رصدت وكالة "رويترز" دوي انفجار مجهول المصدر في مدينة "سيريك" الساحلية القائمة على المضيق.

وعلى صعيد الخسائر البشرية، أعلن حاكم مدينة "ميناب" جنوبي إيران عن تعرض قارب تجاري مدني لهجوم أمريكي ليلة الخميس، مما أسفر عن إصابة 10 بحارة وفقدان 5 آخرين، في تصعيد ينذر بتوسع رقعة المواجهة المباشرة في أهم ممرات الطاقة العالمية.