داخلية الإقليم لـ كوردستان 24: لا يوجد اتفاق نهائي مع بغداد بشأن نظام أسيكودا

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن إبرام اتفاق رسمي مع الحكومة الاتحادية حول البدء بتنفيذ نظام "أسيكودا" الإلكتروني لإدارة الجمارك.

مؤكدة استمرار المباحثات الفنية لتقريب وجهات النظر.

وفي تصريحٍ لكوردستان 24، قال سامي جلال، المستشار في وزارة داخلية الإقليم وعضو وفد المفاوضات الجمركي، إن الحوارات بين أربيل وبغداد لتوحيد الإجراءات الجمركية ومعالجة الملاحظات الفنية المتبادلة "لا تزال قائمة، إلا أنها لم تُتوج باتفاق رسمي حتى اللحظة".

وأوضح جلال أن جوهر النقاشات يتركز على آليات تطبيق النظام الأممي (ASYCUDA) بما يضمن الشفافية وتحديث العمليات التجارية، مع السعي لإنهاء أزمة "الازدواج الضريبي" التي أثقلت كاهل التجار والمواطنين نتيجة فرض الرسوم مرتين على البضائع الداخلة عبر منافذ الإقليم.

وبينما تشدد بغداد على ضرورة توحيد السياسة الجمركية الاتحادية لضبط الإيرادات، تتمسك أربيل بممارستها لصلاحياتها الدستورية في إدارة المنافذ.

معربةً عن استعدادها لاعتماد النظام الإلكتروني شرط إدارته عبر المؤسسات الرسمية في الإقليم لضمان انسيابية الحركة التجارية ومنع التداخل الإداري.

وتسبب تنفيذ هذا النظام في العراق، وخاصة في النقاط الحدودية بين إقليم كوردستان وبقية المدن العراقية، في خلق مشاكل عديدة للتجار، إحداها إعادة فرض الضرائب في السيطرات (النقاط الأمنية) العراقية على البضائع المستوردة عبر منافذ الإقليم، مما أدى إلى "ازدواج ضريبي" وارتفاع الأسعار على المواطنين.

وقد شهدت الفترة الماضية عقد عدة اجتماعات فنية بين وفدي الجانبين لحلحلة هذه المشكلة.