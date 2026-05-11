إصابة شاب بجروح خطيرة إثر انفجار لغم في منطقة بالكايتي

أربيل (كوردستان24)- أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاماً بجروح بليغة إثر تعرضه لانفجار لغم أرضي في منطقة "بالكايتي" التابعة لمحافظة أربيل.

وأعلنت المديرية العامة لشؤون الألغام في أربيل، أن مواطناً تعرض لانفجار لغم في تمام الساعة 06:00 من صباح اليوم الاثنين، 11 مايو/أيار 2026، في جبال "بردسبيان" التابعة لقرية "غونداجور" في قضاء چومان.

وأشارت المديرية إلى أن الشاب أصيب بجروح خطيرة نتيجة الانفجار، وعلى الفور قامت فرق الإسعاف بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الطبية اللازمة.

وبحسب المعلومات الواردة من قسم ضحايا الألغام في المديرية، فإن الشاب يُدعى (س. ع. خ)، ويبلغ من العمر 18 عاماً، وهو في الأصل من أهالي قرية "شرفانة" التابعة لقضاء عقرة (آكري).

تُعد منطقة "بالكايتي" وقضاء چومان من بين المناطق التي تضم أكبر عدد من الألغام المزروعة، وهي من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات في ثمانينيات القرن الماضي.

وتتكرر مثل هذه الحوادث سنوياً، لا سيما في فصل الربيع، بسبب توجه المواطنين إلى المناطق الجبلية لغرض التنزه أو جمع الأعشاب الجبلية والربيعية، مما يسفر عن وقوع ضحايا.