طهران ترد على رفض ترامب لمقترح السلام: "لا نسعى لإرضائه وأولويتنا حقوق شعبنا"

أربيل (كوردستان24)- أبدت طهران عدم اكتراثها بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض لردها على مقترح إنهاء الحرب.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر إيراني مطلع قوله إن "إرضاء ترامب ليس جزءاً من حسابات إيران"، مشدداً على أن أي خطة تفاوضية يجب أن تركز حصراً على صون حقوق الشعب الإيراني.

وأضاف المصدر أن عدم رضا ترامب يُعد مؤشراً إيجابياً في بعض الأحيان، معتبراً أن الرئيس الأمريكي "يخسر أمام إيران لعدم تقبله للواقع".

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" رفضه القاطع للرد الإيراني الذي سُلّم للجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، واصفاً إياه بأنه "غير مقبول تماماً".