طهران: مطالبتنا واشنطن بإنهاء الحرب والإفراج عن الأصول "حقوق مشروعة" وليست تنازلات

أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن الخطوط العريضة لردها الذي سلمته للوسيط الباكستاني بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، مؤكدة أن المطالب الإيرانية تتركز حول إنهاء شامل للصراع في المنطقة ورفع القيود المالية والاقتصادية المفروضة عليها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "إن إيران لم تطلب أي تنازلات استثنائية في ردها، بل طالبت فقط بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني".

أبرز نقاط الرد الإيراني:

وحصر بقائي المطالب الأساسية في ثلاثة ملفات رئيسية:

إنهاء الحرب: وقف العمليات العسكرية في المنطقة بشكل كامل وشامل.

فك الحصار: إنهاء الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.

الأصول المجمدة: الإفراج الفوري عن الأموال والأصول الإيرانية المحتجزة في البنوك الأجنبية منذ سنوات، والتي وصف بقائي احتجازها بأنه "ظلم مستمر".

وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن طهران ترى في تحقيق هذه المطالب مدخلاً وحيداً لتحقيق الاستقرار، معتبراً أن الأصول المحتجزة هي ملك للشعب الإيراني ولا ينبغي أن تكون مادة للمقايضة السياسية.

يأتي هذا الإعلان الرسمي من طهران في وقت تشهد فيه الساحة الدبلوماسية توتراً حاداً، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه التام للرد الإيراني، واصفاً إياه بأنه "غير مقبول"، مما يضع جهود الوساطة الدولية أمام اختبار حرج في ظل تمسك كل طرف بمواقفه المعلنة.