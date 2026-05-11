وثيقة إسرائيلية تحذر: حماس تعيد تأهيل قدراتها العسكرية في غزة

أربيل (كوردستان24)- كشفت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن وثيقة أمنية بالغة الأهمية قُدمت إلى القيادة السياسية في إسرائيل، تظهر سعي حركة حماس الحثيث لإعادة تأهيل قدراتها العسكرية في قطاع غزة، وذلك في وقت ينصبُّ فيه التركيز الأمني الإسرائيلي بشكل أساسي على الجبهتين الإيرانية واللبنانية.

ووفقاً لما ورد في الوثيقة، فإن الحركة تعمل بوتيرة متصاعدة على تعزيز ترسانتها العسكرية، حيث تقوم بتصنيع مئات العبوات الناسفة، وقذائف الهاون، والصواريخ المضادة للدبابات شهرياً.

وأشارت الوثيقة إلى أن نشاط الحركة لا يقتصر على التصنيع فحسب، بل يمتد ليشمل جمع معلومات استخباراتية ميدانية حول تحركات قوات الجيش الإسرائيلي العاملة داخل القطاع. كما رصدت الوثيقة قيام حماس بإجراء تدريبات عسكرية ميدانية، متحدية بذلك الوجود العسكري الإسرائيلي القائم في المنطقة.

وحذرت الدوائر الأمنية الإسرائيلية من أن هذه الإجراءات قد تشكل "قفزة نوعية" في قدرة حماس على استخدام القوة، وتطوير ما يُعرف بـ "زاوية الدخول" التكتيكية، استعداداً للتصدي لأي مناورات عسكرية مستقبلية قد ينفذها الجيش الإسرائيلي في القطاع.