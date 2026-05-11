المغرب.. العثور على جثة جندي أمريكي فُقد خلال مناورات الأسد الإفريقي 2026

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الاثنين، العثور على جثة أحد الجنديين الأمريكيين اللذين فُقدا مطلع الشهر الجاري خلال مشاركتهما في الدورة الـ22 من مناورات "الأسد الإفريقي 2026" بجنوب المغرب، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار عمليات البحث عن الجندي الثاني.

وأوضحت القوات المسلحة المغربية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن عمليات التمشيط والبحث المكثفة التي نُفذت بتنسيق مشترك مع القوات الأمريكية، أسفرت يوم السبت الماضي، 9 مايو 2026، عن تحديد مكان جثة الجندي وانتشالها.

وبحسب البلاغ العسكري، فقد عُثر على الجثة فوق منحدر صخري في منطقة "كاب درعة" التابعة لإقليم طانطان جنوبي البلاد. وأشار البيان إلى أن الفرق المختصة تواصل جهودها الحثيثة للعثور على الجندي المفقود الثاني.

وكانت رحلة البحث قد انطلقت فور الإعلان عن فقدان الجنديين في الثاني من مايو الجاري، إثر تعرضهما لحادث خلال تنفيذ مهمة تدريبية في منطقة تتميز بتضاريسها الصخرية الوعرة بإقليم طانطان.

يُذكر أن مناورات "الأسد الإفريقي 2026" كانت قد انطلقت في 27 أبريل الماضي، بمشاركة واسعة تتجاوز 5000 جندي من 41 دولة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والمغرب، وتُعد هذه المناورات الأضخم من نوعها في القارة الإفريقية.