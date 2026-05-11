لیندسي غراهام: حان الوقت لتغيير مسار التعامل مع إيران

أربيل (كوردستان24)- أعرب السيناتور الجمهوري الأمريكي، لیندسي غراهام، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس دونالد ترامب برفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وكان دونالد ترامب قد أبدى استياءه الشديد عبر منصته "تروث سوشيال"، حيث كتب: "لقد قرأت للتو رد من يُسمون بـ 'ممثلي' إيران. لم يعجبني الرد، وهو غير مقبول على الإطلاق".

من جانبه، أثنى غراهام عبر حسابه في منصة "X" على جهود ترامب الدبلوماسية الرامية لتغيير السلوك الإيراني، لكنه شدد على أنه بسبب استمرار الهجمات الإيرانية على الملاحة الدولية وحلفاء الولايات المتحدة، فقد حان الوقت لتغيير اتجاه التعامل مع طهران. وأشار غراهام إلى أن مقترح "مشروع الحرية بلس" (Project Freedom Plus) يبدو الآن "فكرة ممتازة".

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الرد الإيراني لم يتضمن تلبية للمطالب الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بمصير البرنامج النووي واليورانيوم المخصب. حيث اقترحت طهران خفض مستوى التخصيب وإرسال الكميات الفائضة إلى دولة ثالثة، مع تعهد بوقف التخصيب لمدة 20 عاماً.

في المقابل، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن طهران وضعت شروطاً حازمة، تشمل وقف الحرب في جميع الجبهات، ورفع الحصار عن الموانئ وإلغاء العقوبات المفروضة على بيع النفط خلال 30 يوماً، بالإضافة إلى تقديم ضمانات بعدم تكرار الهجوم على إيران. كما تضمنت المطالب الإيرانية تولي طهران إدارة مضيق هرمز مقابل التزامات معينة من الجانب الأمريكي.

يُذكر أنه عقب اندلاع المواجهات والهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، فرضت طهران سيطرتها على مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمي، مما تسبب في قفزة بأسعار النفط هي الأعلى منذ عام 2022. وكانت واشنطن قد أطلقت سابقاً عملية عسكرية تُعرف باسم "مشروع الحرية" لحماية السفن، إلا أن ترامب قرر تعليقها لإعطاء فرصة للدبلوماسية. ومع رفض الرد الإيراني الأخير، يبدو أن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد والتوتر.