بغداد تؤكد استمرار تصدير نفط البصرة عبر أنابيب كوردستان: التنسيق مع الإقليم "جيد ومستقر"

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عن استمرار عمليات تصدير نفط البصرة عبر الخطوط الأنبوبية التابعة لإقليم كوردستان، مؤكداً وجود علاقات إيجابية وتنسيق عالٍ مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم.

وصرح د. صاحب بزوون، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين 11 مايو/أيار 2026، لموقع "كوردستان 24"، أن تصدير نفط البصرة عبر أنابيب إقليم كردستان وصولاً إلى ميناء جيهان التركي لا يزال مستمراً، وذلك وفقاً للاتفاقيات المبرمة مسبقاً بين بغداد وأربيل.

وحول طبيعة العلاقة مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، أوضح بزوون أن العلاقة "جيدة ومستقرة"، وتقوم على مبدأ التعاون والتنسيق المشترك لتعظيم الإيرادات المالية، خاصة وأن العراق يعتمد في ميزانيته بنسبة تزيد عن 90% على الإيرادات النفطية.

وأشار بزوون إلى أن النفط العراقي يُباع حالياً عبر ثلاثة مسارات رئيسية:

1. عبر أنابيب إقليم كوردستان المتجهة إلى ميناء جيهان التركي.

2. عبر الصهاريج لنقل "النفط الأسود" باتجاه سوريا.

3. عبر ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز وصولاً إلى الموانئ العالمية.

وفيما يخص حركة الناقلات في مضيق هرمز، لفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن الوضع الأمني لا يزال معقداً في تلك المنطقة؛ حيث لم تعبر سوى ناقلتين فقط منذ إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد أن ناقلات النفط العراقية تتجنب حالياً إبرام عقود تحميل تمر عبر المضيق بسبب المخاطر الأمنية الكبيرة التي لا تزال قائمة في المنطقة.