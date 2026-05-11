رئيس الحكومة يستقبل القنصل العام الكوري بمناسبة انتهاء مهام عمله

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 11 أيار (مايو) 2026، القنصل العام لجمهورية كوريا لدى الإقليم سيونغتشول ليم، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للقنصل العام الكوري لما بذله من جهود خلال فترة عمله من أجل تعزيز أواصر الصداقة بين إقليم كوردستان وكوريا الجنوبية، كما ثمّن الدعم والتعاون المستمر الذي تقدمه كوريا، حكومة وشعباً، للإقليم.

من جانبه، أشاد القنصل العام الكوري بمسيرة الإعمار والتنمية والإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان في مختلف المجالات، وقال: "ستظل كوردستان دائماً في قلبي".