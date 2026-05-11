وزير البيشمركة يعلن إطلاق جداول ترقية الضباط ويؤكد: حقوق الجميع محفوظة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، شورش إسماعيل، اليوم الاثنين 11 أيار 2026، عن المصادقة على جداول الترقية الخاصة بضباط الوزارة، واصفاً إياهم بـ"الأبطال" الذين يشكلون الدرع الحصين لحماية المكتسبات الوطنية.

وأكد الوزير في بيان له، أن الوزارة عملت بروح الفريق الواحد منذ انطلاق مهامها لضمان مأسسة عملية الترقيات وضمان إنجازها في مواعيدها القانونية المحددة.

وأشار شورش إسماعيل إلى أن هذه الترقيات ليست مجرد إجراء إداري، بل هي "دفعة معنوية وطاقة متجددة تهدف إلى تعزيز قدرات الضباط ليكونوا قلعة فولاذية تذود عن تراب كوردستان وكرامة شعبها".

وفي رسالة طمأنة للكوادر العسكرية، أوضح وزير البيشمركة أن الضباط الذين لم تشملهم القوائم الحالية والموجودين ضمن جداول أخرى، ستصل مستحقات ترفيعهم إلى ديوان الوزارة في القريب العاجل، مشدداً على التزام الوزارة بضمان حقوق الجميع دون استثناء.

واختتم الوزير بيانه بتقديم أحر التهاني والتبريكات للمشمولين بالترقية، متمنياً لهم دوام الموفقية والنجاح في أداء مهامهم المقدسة لحفظ أمن واستقرار إقليم كوردستان.