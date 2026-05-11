بين سرعة الانتشار وشراسة الفتك.. مقارنة علمية شاملة بين فيروسي "هانتا" و"كورونا"

أربيل (كوردستان24)- في عالم الفيروسات، ليست كل التهديدات متساوية؛ فبينما ينتشر بعضها كالنار في الهشيم، يتربص البعض الآخر كظل مرعب في الزوايا المظلمة. عند عقد مقارنة بين "كورونا" (COVID-19) وفيروس "هانتا"، ندرك أننا أمام معركتين مختلفتين تماماً في طبيعتهما ونتائجهما.

لغة الأرقام.. "هانتا" القاتل الصامت

رغم أن فيروس كورونا الذي ظهر في عام 2019 استطاع شل حركة العالم وإصابة الملايين، إلا أن إحصائيات الوفيات تكشف صدمة حقيقية عند مقارنتها بفيروس "هانتا" المكتشف منذ عام 1982.

تتراوح نسبة الوفيات بين مصابي كورونا من 1% إلى 3.4% (ما يعادل حالة وفاة واحدة لكل 100 مصاب)، بينما يظهر فيروس "هانتا" وحشية أكبر بكثير؛ إذ تصل نسبة الوفيات فيه إلى ما بين 38% و40%، وهو ما يعني أن 4 أشخاص من بين كل 10 مصابين سيفقدون حياتهم.

الاختلاف في طبيعة الهجوم

تكمن خطورة "هانتا" في هجومه العنيف والمباشر على الجهاز التنفسي، حيث تشير البيانات الطبية إلى أن 90% من المصابين به يحتاجون إلى دعم بالأوكسجين، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 15% لدى المصابين بفيروس كورونا.

مصدر العدوى وفترة الحضانة

تختلف استراتيجية الفيروسين في البقاء والانتشار بشكل جذري:

الانتشار: ينتقل كورونا بين البشر بسرعة فائقة، بينما ينتقل "هانتا" للإنسان حصراً عبر ملامسة أو استنشاق فضلات القوارض (الجرذان والفئران).

فترة الحضانة: تظهر أعراض كورونا سريعاً في مدة تتراوح بين 2 إلى 14 يوماً. أما فيروس "هانتا" فيتميز بقدرة عالية على التخفي، إذ قد يبقى في جسد المصاب من أسبوع إلى 8 أسابيع قبل أن تبدأ أعراضه الفتاكة بالظهور.

اللقاحات.. إنجاز بشري يقابله لغز طبي

في مواجهة جائحة كورونا، استطاع العلم في وقت قياسي تطوير أكثر من 10 أنواع من اللقاحات الفعالة التي ساهمت في انحسار المرض. وفي المقابل، لا يزال فيروس "هانتا" يمثل لغزاً طبياً محيراً، إذ لا يوجد له أي لقاح أو علاج نوعي معتمد حتى يومنا هذا، مما يجعله أحد أكثر الفيروسات التي يخشاها الأطباء حول العالم.

جدول مقارنة سريع:

وجه المقارنة فيروس هانتا فيروس كورونا

سنة الاكتشاف 1982 2019

نسبة الوفيات 38% - 40% 1% - 3.4%

معدل الوفيات 4 وفيات لكل 10 مصابين وفاة واحدة لكل 100 مصاب

طريقة الانتشار فضلات القوارض العدوى بين البشر

فترة الحضانة 1 - 8 أسابيع 2 - 14 يوماً

الاحتياج للأوكسجين 90% من المصابين 15% من المصابين

اللقاحات لا يوجد لقاح أكثر من 10 أنواع