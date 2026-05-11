ألمانيا تعيد موظفي سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل لمباشرة أعمالهم

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السفارة الألمانية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل، عن البدء بالعودة التدريجية لموظفيها لمباشرة مهامهم، تمهيداً لاستئناف الأنشطة الدبلوماسية والروابط السياسية في البلاد.

وفي بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، 11 مايو/أيار 2026، أكدت البعثتان الدبلوماسيتان أن الكوادر والموظفين بصدد العودة إلى مقرات عملهم لإجراء الاستعدادات اللازمة لإعادة إطلاق الأنشطة الدبلوماسية وترميم العلاقات السياسية.

وفيما يخص ملف التأشيرات (الفيزا) والمعاملات القنصلية، أوضح البيان أنه نظراً للاستفسارات المتزايدة من المواطنين، فإنه من الضروري التوضيح بأن البعثتين ليستا في وضع يسمح لهما حالياً بتحديد موعد محدد لافتتاح أقسام التأشيرات.

وجاء في البيان: "يعمل طاقم السفارة الألمانية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل على اتخاذ التحضيرات الضرورية لاستئناف العمل، لكن فيما يتعلق بشؤون التأشيرات، لا يزال الموعد غير محدد حتى الآن".

وأشار البيان إلى أن السفارة والقنصلية ستقومان بإبلاغ المواطنين بأي مستجدات أو تغييرات في هذا الشأن عبر موقعهما الرسمي وحساباتهما الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي.