بتهم الفساد والابتزاز.. الإطاحة بمدير الشؤون الداخلية في كركوك

أربيل (كوردستان24)- بأمر من وزير الداخلية العراقي، تم إعفاء العميد محمد عطية، مدير شؤون الداخلية والأمن (الشؤون) في كركوك، من منصبه واحتجازه على خلفية تورطه في عدة قضايا تتعلق بالفساد المالي والابتزاز.

وصرح مصدر رفيع في شرطة كركوك لـ "كوردستان 24"، بأن العميد محمد عطية موجود حالياً في بغداد وهو رهن الاحتجاز وفقاً لإجراءات وزارة الداخلية.

ويواجه المسؤول تهماً بتسهيل دخول بضائع منتهية الصلاحية ومواد مهربة عبر سيطرتي (چیمەن ودارەمان)، خاصة مادتي البيض والكبد غير المرخصتين والخاضعتين للجمارك، وذلك مقابل مبالغ مالية (إتاوات) كان يفرضها على التجار.

وبحسب معلومات المصدر، فإن تفاصيل القضية كُشفت عقب اعتقال موظفين اثنين تابعين للمديرية في سيطرة "بردي" (ألتون كوبري)، حيث ضُبطت بحوزتهما 6 بطاقات "ماستركارد" وعدة هواتف محمولة. وأقر الموظفان خلال التحقيقات بأنهما يعملان لصالح مدير شؤون كركوك، وكانا يجمعان له مبلغاً يصل إلى 4000 دولار يومياً من السيطرة.

وأشار المصدر إلى أنه فور اعتقال الموظفين، قام العميد محمد عطية بتحريك قوة عسكرية في محاولة لتحريرهما، إلا أن هذه المحاولة دفعت وزارة الداخلية العراقية للتدخل المباشر على الخط، وإصدار قرار نهائي بإعفائه من منصبه واحتجازه للتحقيق.