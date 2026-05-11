كوردستان 24 تنشر تفاصيل جداول ترقيات ضباط البيشمركة

أربيل (كوردستان24)- كشف مصدر في وزارة البيشمركة، لـ "كوردستان 24"، عن تفاصيل عملية ترقية ضباط الوزارة والوحدات العسكرية، مشيراً إلى أنها تشمل مستحقات عدة سنوات مضت، مع إتمام الإجراءات الإدارية لمعظم الوحدات.

وأفاد المصدر، اليوم الاثنين 11 مايو/أيار 2026، بأن جداول الترقيات للأعوام (2022، 2023، 2024) -والتي تتضمن جدولين لكل عام (آذار وأيلول)- سيتم تنفيذها على النحو التالي:

المنطقة الأولى والقيادة الخامسة: تشمل جداول أيلول 2022، وآذار وأيلول 2023، وآذار 2024.

وزارة البيشمركة: تشمل جداول أيلول 2023، وآذار وأيلول 2024.

شرطة المنشآت النفطية: تشمل جدول أيلول 2023.

كما أشار المصدر إلى أن الإجراءات الخاصة بقوات الإسناد (1 و2) والقيادة الثانية (المنطقة الثانية) وصلت إلى مراحلها النهائية، وسيتم إنجازها في القريب العاجل.

يأتي هذا الإعلان عقب رسالة وجهها وزير البيشمركة، شورش إسماعيل، اليوم الاثنين، قال فيها: "ببالغ الغبطة والسرور، نعلن اليوم عن جداول ترقية الضباط الأبطال في وزارة البيشمركة".

وأكد الوزير أن الوزارة عملت كفريق واحد منذ البداية لتثبيت هذه العملية في توقيتاتها القانونية، وأضاف: "نؤمن تماماً بأن ترقية الضباط ستمثل طاقة جديدة ودافعاً قوياً لمواصلة الذود عن أرضنا وكرامة شعب كوردستان، كقلعة فولاذية صامدة".

وفيما يخص الضباط الذين لم تظهر أسماؤهم في هذه الجداول، طمأنهم شورش إسماعيل قائلاً: "نؤكد للضباط الواردة أسماؤهم في الجداول الأخرى، بأن استحقاقات ترقياتهم ستصل إلى وزارة البيشمركة في أقرب وقت ممكن".