سوريا تعلن مقتل جنديين في هجوم بشمال شرق البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سوريا عن مقتل جنديين في هجوم شنه مسلحون مجهولون في شمال شرق البلاد اليوم الاثنين 11 ایار 2026، فيما صرح مصدر عسكري بأن التحقيقات جارية لتحديد هوية الجناة.

وفي الأشهر الأخيرة، وسعت الحكومة الانتقالية في سوريا سيطرتها لتشمل أجزاءً من شمال وشمال شرق البلاد كانت تخضع سابقاً لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك مناطق قريبة من موقع هجوم يوم الاثنين.

كما انضمت الحكومة رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي دأب على شن هجمات في تلك المناطق منذ فترة طويلة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة الدفاع قولها إن الجنديين قتلا "وأصيب آخرون في هجوم غادر شنه مجهولون" استهدف حافلة في محافظة الحسكة.

من جانبه، أفاد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن حافلة عسكرية "تعرضت لإطلاق نار" على الطريق السريع الواصل بين مدينة رأس العين في محافظة الحسكة ومدينة عين عيسى في محافظة الرقة، مضيفاً أن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف المصدر أن التحقيقات مستمرة لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

يُذكر أن تنظيم "داعش"، الذي كان يسيطر يوماً ما على مساحات شاسعة من سوريا والعراق، قد هُزم جغرافياً في سوريا عام 2019 خلال معركة قادتها القوات الكوردية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا يزال الجهاديون يحتفظون بوجود لهم في سوريا، لا سيما في البادية الشاسعة، وقد شنوا هجمات متكررة ضد القوات التي يقودها الكورد إبان سيطرتها على مناطق في شمال شرق البلاد.

وفي شباط الماضي، وبعد سيطرة القوات الحكومية على العديد من تلك المناطق، دعا تنظيم "داعش" مقاتليه إلى محاربة السلطات الجديدة في سوريا.

وبعد أيام من تلك الدعوة، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أربعة من عناصر الأمن السوري قُتلوا في هجوم للتنظيم في مدينة الرقة الشمالية.