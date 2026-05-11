ترمب يدرس استئناف "مشروع الحرية" وإيران تتحدث عن خيارات التفاوض

أربيل (كوردستان 24)- في اليوم الـ73 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يدرس استئناف "مشروع الحرية" ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، في حين ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تملك خيارات متعددة.

وأشار ترمب في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الیوم الاثنین 11 ایار 2026، إلى أنه لم يحسم أمر استئناف مشروع الحرية بعد، مضيفا أن "القادة المتشددين في إيران سيرضخون، وسأتعامل معهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

من جهته، قال الرئيس الإيراني إن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة اللاحرب واللاسلم.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي رفضه للرد الذي قدمته إيران -عبر الوسيط الباكستاني- على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

كما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الحرب مع إيران لم تنته بعدُ رغم تحقيقها إنجازات كبيرة"، ووجه انتقادات للصين بدعوى أنها قدمت دعما ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية.