ترامب يعلن امتلاك "أفضل خطة" لإنهاء الحرب مع إيران ويصف وقف إطلاق النار بـ "المحتضر"

أربيل (كوردستان 24)- في تصريحات حازمة من المكتب البيضاوي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين امتلاكه "أفضل خطة على الإطلاق" لإنهاء الصراع الدائر مع إيران، واصفاً إياها بالخطة البسيطة والعبقرية التي ترتكز على مبدأ واحد غير قابل للتفاوض: "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً".

"خطة العبقرية العسكرية"

وهاجم ترامب المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب، واصفاً إياه بأنه "مقترح غبي" وغير مقبول، لكونه لم يتضمن تعهداً صريحاً بوقف البرنامج النووي. وأشاد الرئيس الأمريكي بالحصار المفروض حالياً، معتبراً إياه جزءاً من "عبقرية عسكرية" أدت لنتائج ملموسة. وقال ترامب: "في الحرب يجب أن تكون مرناً وتغير خططك، لكن خطتي الثابتة هي منعهم من امتلاك السلاح النووي".

صراع "المعتدلين والمجانين"

وفي سياق تحليله للداخل الإيراني، كشف ترامب عن وجود انقسام في مراكز القرار بطهران، مشيراً إلى وجود "معتدلين" و"مجانين". وقال: "المعتدلون يموتون من أجل إبرام صفقة، وهم أكثر احتراماً، لكنهم يخشون المجانين الذين يريدون القتال حتى النهاية".

وقف إطلاق النار في "حالة حرجة"

وحول الوضع الميداني، رسم ترامب صورة قاتمة لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، واصفاً إياه بأنه في حالة "موت سريري" أو تحت "أجهزة الإنعاش الفائقة". ورغم تأكيده على بقاء الاتفاق قائماً من الناحية الرسمية، إلا أنه وصفه بـ "الضعيف بشكل لا يصدق"، خاصة مع استمرار تبادل إطلاق النار بين الطرفين في مضيق هرمز.

اتهامات بنقض الوعود النووية

واتهم الرئيس الأمريكي طهران بالتراجع عن اتفاق سابق يقضي بالسماح للولايات المتحدة بنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب. وأوضح ترامب أن إيران وافقت شفهياً قبل يومين على تسليم اليورانيوم المدفون تحت المواقع النووية التي قصفتها واشنطن العام الماضي، لكنها لم تدرج ذلك في مقترحها الرسمي المكتوب.

وأشار ترامب إلى أن استخراج ذلك اليورانيوم يتطلب تقنيات عالية لا تملكها سوى دولة أو اثنتين في العالم، من بينهما الصين، مختتماً حديثه بالقول: "إنهم يوافقوننا الرأي ثم يتراجعون.. ببساطة لا يمكنهم الالتزام بالاتفاق".



