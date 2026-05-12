قريباً.. افتتاح مشروع طريق الـ(40 متراً) ذي الاتجاهين في سوران

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استكمالاً لجهود حكومة إقليم كوردستان في مجال تطوير البنية التحتية للطرق، تم إنجاز مشروع طريق ال(40 متراً) ذي الاتجاهين في سوران بنجاح، وسيتم قريباً، إفتتاحه وجعله متاحاً للمواطنين.

يُعدّ هذا المشروع من أهم المشاريع الخدمية، وسيُسهم في تخفيف الازدحامات المرورية، وتسهيل حركة المرور في مدينة سوران بشكل كبير.

يمتد الطريق المزدوج على طول أكثر من ثلاثة كيلومترات، حيث يتألف كل اتجاه من ثلاثة مسارات، إلى جانب رصيف واسع للمشاة بعرض 2.5 متر، بما يُعزز السلامة المرورية.

من أبرز مميزات هذا المشروع، اشتماله على مجسّر بارتفاع 32 متراً، والذي يعد واحداً من أطول المجسرات في العراق وإقليم كوردستان.