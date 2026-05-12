أربيل.. تجهيز المياه 24 ساعة يومياً اعتباراً من الصيف الحالي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للمياه والمجاري في إقليم كوردستان أن مشكلة نقص المياه في مدينة أربيل وضواحيها ستنتهي تماماً خلال صيف هذا العام، مؤكدة العمل على توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين على مدار 24 ساعة.

وصرح المدير العام للمياه والمجاري في الإقليم، آري أحمد، لـ "كوردستان 24"، بأن "مشروع الطوارئ السريع لمياه أربيل" قد اكتملت أعماله الإنشائية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة ربط الخطوط الرئيسية للمشروع بالشبكة العامة للمدينة إلى 92%. وأشار إلى أن النسبة المتبقية (8%) ستُنجز بالكامل خلال فترة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف.

وحول المناطق التي لم تُربط بعد بالشبكة الجديدة، أوضح أحمد أن أغلب الأحياء تم وصلها فعلياً، ولم يتبقَّ سوى عدد قليل من الأحياء الواقعة بين طريق (موصل) وطريق (كركوك)، مؤكداً أن الفرق الفنية تواصل عملها حالياً لإيصال المياه إلى تلك المناطق.

وفيما يخص المجمعات السكنية (المشاريع الاستثمارية)، كشف المدير العام عن وضع آلية جديدة، قائلاً: "لقد طالبنا السكان والشركات المستثمرة بالتسجيل كأصحاب اشتراكات رسمية؛ وفي أي مشروع تصل فيه نسبة التسجيل إلى 75%، ستتولى الحكومة عملية مد الأنابيب وربط المجمع بالشبكة العامة للمياه". ولفت إلى أن نسبة المسجلين في هذه المشاريع بلغت نحو 45% حتى الآن.