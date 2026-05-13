رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير البابوي لدى العراق

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 13 أيار (مايو) 2026، السفير البابوي الجديد لدى العراق ميروسواف فاخوفسكي.

وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس الحكومة تهانيه للسفير بمناسبة تسنمه مهام منصبه، مؤكداً تقديم كافّة أشكال الدعم له من جانب حكومة إقليم كوردستان لإنجاح مهامه.

من جانبه، نقل السفير البابوي شكر وتقدير قداسة البابا لرئيس الحكومة على دور الإقليم في صون حقوق المسيحيين وسائر المكونات، وتعزيز ثقافة التعايش السلمي في إقليم كوردستان.

كذلك أشار إلى أن كوردستان تتبوأ مكانة خاصة في قلب قداسة البابا الذي يتضرع بالدعاء من أجل دوام التقدم والخير والسلام للإقليم.

كما شهد الاجتماع التباحث بشأن الإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان، وآخر مستجدات الحوارات المتعلقة بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.