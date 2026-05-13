"سرتك بمو".. "تريند" سياحي يكسر لهيب كرميان ويتحول إلى ملتقى لجميع العراقيين

أربيل (كوردستان24)- بين سلاسل جبلية شاهقة وغابات كثيفة تمنح الظلال والسكينة، يبرز منتجع "سرتك بمو" (سەرتەکی بەمۆ) كدرة سياحية فريدة في قلب منطقة كرميان. هذا المكان، الذي يمزج بين سحر الطبيعة وعذوبة المياه، لم يعد مجرد متنزه محلي، بل تحول إلى بوصلة سياحية تجذب الزوار من كافة أرجاء إقليم كوردستان ومختلف المحافظات العراقية.

منصات التواصل.. نافذة إلى الجمال

لم تكن الطبيعة وحدها السبب في شهرة "سرتك"، بل لعبت التكنولوجيا دوراً في إبراز معالمه. تقول السائحة سيما شمال، التي قدمت من السليمانية: "لقد تصدرت هذه المنطقة منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً وتحولت إلى (تريند) حقيقي، وهو ما حمسنا للمجيء واستكشاف هذا الجمال الأخاذ وقضاء أوقات لا تُنسى في أحضان طبيعته."

ملاذ وسط وجنوب العراق

تتمتع المنطقة بجاذبية خاصة لسياح وسط وجنوب العراق، الذين يجدون في مياهها العذبة وجبالها المرتفعة ملاذاً من ضوضاء المدن وحرارة الصيف.

ويصف السائح حسن محمد، القادم من كركوك ضمن وفد سياحي، المكان قائلاً: "الحقيقة أن (سرتك بمو) مكان لافت للنظر بكل تفاصيله، لقد أصبح وجهة تجمع كل أطياف الشعب العراقي؛ ترى هنا الكوردي والعربي والتركماني والمسيحي، الجميع يستمتعون معاً."

ويضيف محمد بحماس: "هذا المكان ليس مجرد منتجع، إنه جنة على الأرض، وأنصح كل من يبحث عن الراحة والجمال بزيارته واختباره بنفسه."

مفارقة الطقس.. برودة في قلب الحرارة

ما يمنح "سرتك بمو" خصوصية استثنائية هو موقعه الجغرافي؛ فبينما تُعرف منطقة كرميان جغرافياً بدرجات حرارتها المرتفعة صيفاً، يشكل هذا المنتجع استثناءً لافتاً بطقسه المعتدل ولطافة أجوائه حتى في ذروة فصل الصيف.

هذه "المفارقة المناخية"، إلى جانب الغطاء النباتي الكثيف والمياه الجارية، جعلت من "سرتك بمو" نقطة جذب رئيسية، ومحطة استجمام تكسر قاعدة المناخ الصحراوي المحيط بها، لتؤكد مكانتها كواحدة من أجمل الوجهات السياحية في كوردستان والعراق.

تقرير : هريم جاف – كوردستان24 – كرميان