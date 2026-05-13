نائب: "الديمقراطي الكوردستاني" سيشارك في جلسة منح الثقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، سلوان طه آكريي، اليوم الأربعاء، عزم كتلته المشاركة في جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، والمقرر عقدها عصر يوم غد الخميس.

وصرح آكريي لـ "كوردستان 24" قائلاً: "إن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستحضر الجلسة المقررة في تمام الساعة الرابعة من عصر غد الخميس، 14 أيار 2026، للتصويت على حكومة الزيدي".

واستبعد النائب آكريي التصويت على الكابينة الوزارية بشكل كامل خلال جلسة الغد، موضحاً: "كنا نأمل أن يتم التصويت على جميع الوزراء، لكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن القوى السياسية العراقية لم تتوصل بعد لاتفاقات نهائية بشأن كافة الحقائب، ومن المرجح جداً أن يمنح البرلمان ثقته لنصف الكابينة الوزارية فقط في الوقت الحالي".

وأشار آكريي إلى أن الكابينة الجديدة تضم 21 وزارة، مبيناً أنه لم يُحسم بعد ما إذا كان منصب نائب رئيس الوزراء سيُحتسب ضمن التشكيلة الوزارية أم سيُعامل كمنصب مستقل.

ويأتي هذا السباق مع الزمن قبل انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للمكلف، والتي تنتهي يوم الجمعة 15 أيار الجاري. وكان علي الزيدي قد كُلف رسمياً من قبل رئيس الجمهورية في 27 نيسان الماضي، وقدم منهاجه الوزاري لرئاسة البرلمان في السابع من أيار الجاري.

وتواجه عملية تشكيل الحكومة في العراق تحديات مستمرة نتيجة نظام "المحاصصة" والتوافقات المعقدة بين الكتل الرئيسية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقديم الكابينات الوزارية بشكل تدريجي أو منقوص.