بمشاركة أكثر من 134 ألف طالب.. انطلاق الامتحانات الوزارية للصف التاسع في إقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- انطلقت في عموم محافظات إقليم كوردستان، اليوم الخميس، الامتحانات الوطنية "الوزارية" لطلبة الصف التاسع الأساسي للدور الأول من العام الدراسي 2025-2026، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية مكثفة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة التربية في إقليم كوردستان، بيمان خواجة محمد، بأن "134,044 طالباً وطالبة توجهوا اليوم لأداء الامتحانات الوطنية"، مؤكدة أن العملية الامتحانية بدأت بشكل منظم وناجح في جميع القاعات الامتحانية الموزعة على مدن الإقليم.

وكانت وزارة التربية، عبر المديرية العامة للامتحانات، قد أعلنت في وقت سابق عن التقويم الدراسي المعدل وجدول الامتحانات النهائية للصفين التاسع الأساسي والثاني عشر الإعدادي والمعاهد، والتي جاءت كالتالي:

أولاً: امتحانات الصف التاسع الأساسي (الوطنية):

الدور الأول: تبدأ من 14 أيار 2026 وتستمر حتى 25 أيار 2026.

الدور الثاني: تبدأ من 15 حزيران 2026 وتستمر حتى 30 حزيران 2026.

ثانياً: امتحانات الصف الثاني عشر الإعدادي (بكافة فروعها):

الدور الأول: تبدأ من 14 حزيران 2026 وتستمر حتى 8 تموز 2026.

الدور الثاني: تبدأ من 11 آب 2026 وتستمر حتى 27 آب 2026.

ثالثاً: امتحانات نهاية الفصل لطلبة الصفين التاسع والثاني عشر:

أوضحت الوزارة أنها منحت الصلاحية لإدارات المدارس لتحديد أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، شريطة أن تكون بعد إكمال المناهج الدراسية، وألا تتجاوز مدة الامتحانات فترة 4 إلى 5 أيام.

تأتي هذه الامتحانات كخطوة مفصلية لطلبة الصف التاسع، حيث تحدد نتائجها مساراتهم التعليمية القادمة، بينما تواصل وزارة التربية توفير الأجواء الملائمة لضمان سير الامتحانات بكل شفافية وانسيابية.