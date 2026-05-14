رئيس حكومة إقليم كوردستان: نتطلع لحكومة اتحادية تنفذ الدستور

* مشاركتنا في بغداد تهدف لتطبيق الدستور بحذافيره وضمان حقوق شعب كوردستان

أربيل (كوردستان24)- في إطار المساعي الحكومية لتعزيز البنى التحتية ودفع عجلة التنمية، دشّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مراسم رسمية أُقيمت اليوم الخميس 14 أيار (مايو) 2026، مشروع جسر وطريق الأربعيني المزدوج في مدينة سوران.

وأكد رئيس الحكومة في كلمة له خلال المراسم أن مسيرة الإعمار وخدمة المواطنين تمضي قُدماً في السراء والضراء، مستذكراً استمرار عجلة المشاريع حتى إبان الظروف العصيبة والحرب ضد إرهابيي داعش، مشيراً إلى أن المشروع الذي يضم أعلى جسر في العراق هو مرحلة أولى ستعقبها مشاريع استراتيجية كبرى تصب في خدمة المنطقة.

وأثنى رئيس الحكومة على جهود (مجموعة كافين) المنفذة للمشروع، مشيداً بإنجازها العمل بصورة متقنة ورصينة. وجدد التأكيد على أن مبعث فخره الأكبر يتجلى في الاعتماد على الطاقات والقدرات المحلية لتنفيذ مشاريع بهذا المستوى من الجودة والإتقان في عموم مناطق كوردستان.

كما وجّه الشكر للكوادر المنفذة والمسؤولين والإداريين في المنطقة، معرباً عن امتنانه العميق لشعب كوردستان على دعمه ومساندته المستمرة ومنحه الثقة للحكومة لتقديم المزيد من الخدمات.

كما أعرب رئيس الحكومة عن تعازيه لذوي ضحايا حوادث الغرق الأخيرة، لا سيما الفاجعة المتمثلة بسقوط عجلة تقل ثلاثة ركاب في النهر، وثمّن جهود فرق الدفاع المدني، كما أهاب بالمواطنين الالتزام التام بتعليمات السلامة والابتعاد عن ضفاف الأنهار.

وعلى الصعيد السياسي الاتحادي، أشار رئيس الحكومة إلى أن اليوم يشهد انطلاق أولى خطوات تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد، وقال: نتمنى النجاح للسيد علي الزيدي، ونأمل أن يُوفّق في تشكيل حكومته، وسنكون سنداً وداعماً من أجل انبثاق حكومة اتحادية تضمن تطبيق الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

وشدد على أن "مشاركتنا في الحكومة والبرلمان الاتحاديين تهدف إلى الذود عن كافة حقوق شعب كوردستان والشعب العراقي عامة، وضمان تنفيذ الدستور بحذافيره"، مضيفاً: "مشاركتنا ستكون فاعلة، وسنسعى للارتقاء بعلاقاتنا إلى أرفع المستويات".

وفي تصريح لوسائل الإعلام حول التطلعات المرجوة من الحكومة الاتحادية المقبلة، حدد رئيس الحكومة المطالب قائلاً: "نطالب بتطبيق الدستور كما هو، والكف عن انتهاك حقوق كوردستان، وتقديم الخدمات في عموم العراق على قدم المساواة، فضلاً عن وضع برنامج رصين ومحكم لمعالجة المشاكل والخلافات القائمة".

وأعرب رئيس الحكومة في كلمته عن أمله في أن تُمهد هذه الخطوات الطريق لتفعيل برلمان كوردستان والشروع بإجراءات تشكيل الحكومة الجديدة لخدمة شعب كوردستان مجدداً.

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم، أوضح رئيس الحكومة: "كنا ولا زلنا داعمين لتفعيل كافة المؤسسات الحكومية والبرلمانية، واحترام آراء وتطلعات شعب كوردستان. لقد أُجريت الانتخابات لغاية محددة، ومنح الشعب ثقته للأطراف السياسية لكي تتصدى لهذه المسؤولية بكل أمانة وتعمل لخدمة المواطنين".

وختم رئيس الحكومة حديثه بالقول: "لذا نرى ضرورة تفعيل البرلمان، ونحن ساندنا ذلك منذ اليوم الأول، كما سعينا جاهدين للإسراع في تشكيل الحكومة. آمل أن تَخلص كافة الأطراف السياسية إلى قناعة تامة بأن تشكيل الحكومة وتفعيل البرلمان يصب في خدمة شعب كوردستان، وهو بالنتيجة يصب في صالحهم جميعاً".



