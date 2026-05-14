نخب كوردستانية تطالب بالإسراع في تفعيل البرلمان وحماية كيان الإقليم

أربيل (كوردستان24)- أطلقت مجموعة من النخب الثقافية والفنية والإعلامية والناشطين في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، بياناً بعنوان "المسؤولية الوطنية وحماية كيان إقليم كوردستان"، حذروا فيه من مخاطر استمرار الفراغ المؤسساتي في ظل التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة.

وطالب ممثلو هذه النخب، خلال مؤتمر صحفي، القوى السياسية كافة بضرورة "التفعيل العاجل لبرلمان كوردستان"، واصفين تعطل هذه المؤسسة التشريعية بأنه "خطر حقيقي يهدد العملية السياسية وكيان الإقليم"، مشددين على أن البرلمان هو رمز لسيادة الشعب ومرجع للشرعية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، دعمه الكامل لهذه المطالب، مشدداً خلال تصريح صحفي في سوران على أن حكومته كانت "منذ اليوم الأول" مع تفعيل البرلمان وتشكيل الكابينة الجديدة بسرعة.

وقال: "إن الهدف من الانتخابات هو أن يمنح الشعب ثقته للأطراف السياسية لتمارس مسؤولياتها بوفاء. تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة يصب في مصلحة مواطني كوردستان والقوى السياسية على حد سواء"، داعياً المؤسسات للتعامل بمسؤولية مع تطلعات الشارع الكوردستاني.

يأتي هذا الحراك الشعبي والسياسي بعد مرور أشهر على انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان التي جرت في 20 تشرين الأول 2024، وأسفرت نتائجها النهائية عن الخارطة السياسية التالية للبرلمان المكون من 100 مقعد:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 39 مقعداً.

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 23 مقعداً.

حراك الجيل الجديد: 15 مقعداً.

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 7 مقاعد.

تيار الموقف (هڵوێست): 4 مقاعد.

جماعة العدل الكوردستانية: 3 مقاعد.

جبهة الشعب (بەرەی گەل): مقعدان.

حركة التغيير (گۆڕان): مقعد واحد.

تحالف إقليم كوردستان: مقعد واحد.

ورغم إعلان النتائج منذ تشرين الأول الماضي، إلا أن المباحثات السياسية لم تتوصل بعد إلى صيغة نهائية لتشكيل الحكومة وعقد الجلسة الأولى للبرلمان، مما دفع النخب والمواطنين للمطالبة بإنهاء حالة الانسداد السياسي حفاظاً على المكتسبات الدستورية للإقليم.