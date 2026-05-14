محامي الضحايا: التكريتي اعترف بجرائمه واللقطات المسجلة حسمت إدانته

أربيل (كوردستان24)- كشف محامي ضحايا قضية "عجاج التكريتي"، سلام بختيار، عن تفاصيل إدانة المتهم من قبل المحكمة الجنائية العراقية، مؤكداً أن الحكم الصادر بالإعدام جاء مستنداً إلى اعترافات صريحة وأدلة مادية دامغة وثقتها لقطات فيديو عُرضت داخل قاعة المحكمة.

وصرح بختيار لـ "كوردستان 24"، اليوم الخميس، بأن الجلسة كانت قانونية وعادلة، مشيراً إلى أن "المتهم حاول بكل الطرق التنصل من التهم الموجهة إليه، إلا أن رئاسة المحكمة واجهته بالأدلة والوقائع التي لم تدع مجالاً للشك في تورطه".

وأوضح المحامي أن التكريتي كان قد اعترف بالتفصيل بجرائمه خلال مراحل التحقيق الأولية، حيث أُجري له "كشف الدلالة" في موقع الجريمة. وأضاف بختيار: "عُرضت داخل هول المحكمة صور ومقاطع فيديو وثقت لحظات ارتكابه لتلك الفظائع، مما جعل من المستحيل عليه إنكار الحقائق".

واستعرض تقرير المحكمة سلسلة من الجرائم المروعة التي ارتكبها المدان، ومنها:

إلقاء جثث السجناء خارج أسوار السجن لتنهشها الكلاب الضالة.

ارتكاب اعتداءات جنسية ضد النساء والفتيات القاصرات؛ حيث أشار التقرير إلى حادثة مروعة لصبية تبلغ من العمر 15 عاماً، اقتادها التكريتي بحجة "تنظيف غرفته" ليقوم بالاعتداء عليها.

وحول الإجراءات القانونية المتبقية، أوضح بختيار أن قرار الإعدام يُحال تلقائياً بموجب القانون إلى محكمة التمييز للمصادقة عليه. وتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات قرابة الشهر نظراً لضخامة الملف وكثرة الشهادات والإفادات التي تتطلب تدقيقاً نهائياً قبل التنفيذ الفعلي للعقوبة.

يُذكر أن عجاج التكريتي كان أحد المشرفين على سجن "نقرة السلمان" سيئ الصيت، والذي شهد مقتل وتغييب المئات من المواطنين، لا سيما من الكورد خلال حملات الأنفال في ثمانينيات القرن الماضي.