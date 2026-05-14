التشكيلة الحكومية التاسعة تحدث طفرة في قطاع الطرق والجسور

أربيل (كوردستان24)- أولت التشكيلة الحكومية التاسعة اهتماماً استثنائياً بقطاع الطرق والجسور، باعتباره الركيزة الأساسية للبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. وقد تُرجم هذا الاهتمام إلى أرض الواقع عبر تنفيذ شبكة واسعة من المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي غطت كافة المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كوردستان.

وفيما يلي استعراض لأبرز هذه الإنجازات:

أولاً: مشاريع الطرق الخارجية (الربط الاستراتيجي)

شهدت شبكة الطرق الخارجية تطوراً ملحوظاً خلال عمر التشكيلة التاسعة، حيث تم التركيز على جودة التنفيذ وسعة الطرق لربط المدن ببعضها، وجاءت الإحصائيات كالتالي:

إجمالي عدد المشاريع: 1,119 مشروعاً.

التكلفة الإجمالية: 4.3 تريليون دينار عراقي.

إجمالي طول الطرق المنفذة: 5,126 كم.

توزيع المشاريع حسب المناطق:

أربيل: 271 مشروعاً.

السليمانية: 395 مشروعاً.

دهوك: 127 مشروعاً.

حلبجة: 40 مشروعاً.

سوران: 102 مشروعاً.

كرميان: 69 مشروعاً.

رابرين: 97 مشروعاً.

زاخو: 13 مشروعاً.

ثانياً: شوارع وجسور مراكز المدن

كثفت الحكومة جهودها داخل المدن لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة التنقل، من خلال مشاريع تأهيل الشوارع وإنشاء المجسرات، حيث بلغت:

إجمالي المشاريع: 2,168 مشروعاً.

الميزانية المخصصة: 2 تريليون دينار.

ثالثاً: مشاريع البلديات

شملت الحملة العمرانية نطاقاً واسعاً من عمل البلديات في مختلف المحافظات والإدارات المستقلة، وتوزعت المشاريع كالتالي:

أربيل: 2,519 مشروعاً.

السليمانية: 772 مشروعاً.

دهوك: 1,450 مشروعاً.

حلبجة: 94 مشروعاً.

سوران: 144 مشروعاً.

زاخو: 91 مشروعاً.

رابعاً: هندسة المرور وسلامة الطرق

في إطار سعيها للحد من الحوادث المرورية وحماية أرواح المواطنين، نفذت الحكومة جملة من إجراءات السلامة المرورية الحديثة، تضمنت:

جسور وأنفاق مشاة: إنشاء 59 جسراً ونفقاً.

السياج الحديدي الواقي: مد 45 كم من الأسيجة الأمنية.

تخطيط الطرق والشوارع: صباغة وتخطيط 883 كم.

عبور المشاة: تحديد 296 منطقة عبور مشاة منظمة.

محددات السرعة (المطبات النظامية): وضع 1,500 مِتَر من محددات السرعة.

العلامات المرورية: نصب 16,000 علامة إرشادية وتحذيرية.

تأتي هذه المشاريع الضخمة لتؤكد التزام حكومة إقليم كوردستان بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز الحركة التجارية والسياحية عبر شبكة طرق متطورة وآمنة.