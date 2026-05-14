رئيس إقليم كوردستان: البيشمركة قوة وطنية وننتظر من بغداد إنصافها دستورياً

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- برعاية وحضور رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، احتفلت الكلية العسكرية الثانية في زاخو، اليوم الخميس، بتخرج الدورة الـ30 لضباطها، حيث أكد في خطاب شامل على الدور المحوري لقوات البيشمركة في حماية كيان الإقليم وضرورة التزام بغداد بواجباتها الدستورية تجاه هذه القوات.

وشهدت المراسم تخرج 359 ضابطاً شاباً بعد اجتيازهم دورة تدريبية مكثفة استمرت 9 أشهر، شملت جوانب أكاديمية وعملية متطورة، ليلتحقوا بصفوف وزارة البيشمركة برتبة "ملازم".

وهنأ نيجيرفان بارزاني الخريجين، واصفاً اليوم بأنه "يوم فخر لكل شعب كوردستان". واستذكر الدور التاريخي لقوات البيشمركة، قائلاً: "بقيادة الرئيس مسعود بارزاني، دافعت البيشمركة بدمائها عن أرض كوردستان وحطمت أسطورة إرهابيي داعش، ومنعت سقوط المنطقة في قبضتهم. هذا التاريخ مرصع ببطولات وتضحيات لا تُنسى".

وفي شأن داخلي حساس، أعرب رئيس الإقليم عن عدم رضاه تجاه بطء عملية توحيد قوات البيشمركة، مشدداً بالقول: "شعب كوردستان ينتظر منذ سنوات رؤية قواته موحدة. إننا بحاجة إلى إرادة سياسية قوية لتحويل البيشمركة إلى قوة وطنية موحدة بعيدة عن الخلافات والتجاذبات السياسية".

وثمن نيجيرفان بارزاني دعم التحالف الدولي، وخص بالذكر الولايات المتحدة، لدورهم في مساندة البيشمركة في الحرب ضد الإرهاب وعملية الإصلاح الهيكلي في الوزارة. كما وجه رسالة إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، مطالباً بتوفير كافة المستحقات المالية والعسكرية لقوات البيشمركة، بصفتها جزءاً رسمياً من المنظومة الدفاعية العراقية وفق الدستور.

و وجه رئيس الإقليم وصاياه للضباط الجدد، قائلاً: "أنتم حماة جميع مواطني كوردستان دون تمييز. عليكم الالتزام بالانضباط العسكري والقيم الوطنية العليا، وأن تكونوا نموذجاً للقيادة والعدالة داخل صفوف قواتنا".

يُذكر أن الكلية العسكرية الثانية في زاخو تُعد من أعرق المؤسسات العسكرية في الإقليم، وتعتمد مناهج علمية عسكرية حديثة في إعداد القادة والضباط.