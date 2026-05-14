كتلة الأغلبية المسيحية النيابية تؤكد رفضها تأجيل حسم حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكَّد رئيس كتلة صويانا المسيحية النيابية، النائب كلدو رمزي أوغنا، برفض الكتلة القاطع لأي محاولات تعمل على تأجيل حسم حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين أو ترحيل الأستحقاق السياسي الخاص بالمكوّن المسيحي إلى مراحل لاحقة، لاسيما في ظل أستعداد مجلس النواب اليوم للتصويت على البرنامج الحكومي والتشكيلة الحكومية.

وأوضح أوغنا أن هناك محاولات واضحة تقودها جهة خسرت الأغلبية النيابية للمكوّن المسيحي، وبغطاء من حاضنتها السياسية الداخلية والخارجية، للإلتفاف على نتائج الإنتخابات والإرادة الحقيقية لأبناء المكوّن، عبر فرض معادلات لا تعبّر عن الأستحقاق الإنتخابي ولا تنسجم مع مبدأ الشراكة والتمثيل العادل، وفي ممارسة غير مسبوقة خرقاً للمعايير المتبعة في تشكيل الكابينة، والتي بدورها تعمق الشعور بالإحباط لدى المكوّن المسيحي بسبب تجاوز إرادته وأستمرار تهميشه.

وأضاف أن ملف تمثيل المكوّن المسيحي في الحكومة المقبلة يمثل أستحقاقاً سياسياً ووطنياً واضحاً، ولا يمكن التعامل معه بمنطق التأجيل أو المساومات السياسية أو إخضاعه للمزاجات والولاءات المرتبطة بقوى سياسية كبيرة، خصوصاً مع أستمرار الحوارات والإتصالات الجارية بشأن آلية الإتفاق على تمثيل المكوّن وأستحقاقه الحكومي.

ودعا أوغنا في ختام حديثه، جميع القوى السياسية إلى أحترام نتائج الإنتخابات والتفاهمات الوطنية، والتعامل بمسؤولية مع حقوق المكوّنات الأصيلة، بعيداً عن أي محاولات لفرض أمر واقع لا ينسجم مع مبادئ العدالة والشراكة الحقيقية، والكف عن تهميش إرادة المكوّن وتجاوزه.