بلومبيرغ: عبور 9 ناقلات للنفط والغاز مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، في تقرير نشرته اليوم الخميس 14 مايو 2026، بأن تسع ناقلات للنفط والغاز الطبيعي عبرت مضيق هرمز منذ يوم الأحد الماضي، وذلك رغم الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة والتوترات العسكرية والتجارية الحادة التي تشهدها المنطقة.

ووفقاً لبيانات الملاحة البحرية التي أوردتها الوكالة، فإن عدداً من هذه السفن لا يزال يتواجد داخل نطاق منطقة الحصار التي فرضتها واشنطن في أعقاب التصعيد الأخير.

وفي تفاصيل الاحتكاكات الميدانية، كشفت "بلومبيرغ" أن القوات الأمريكية المكلفة بمراقبة الحصار البحري على إيران، اعترضت يوم الثلاثاء الماضي ناقلة نفط يونانية كانت تحمل قرابة مليوني برميل من النفط الخام العراقي في طريقها إلى فيتنام. وبينما لا تزال أسباب اعتراض السفينة غامضة، وجهت الحكومة الفيتنامية نداءً رسمياً إلى الإدارة الأمريكية للسماح للشحنة باستكمال مسارها نحو وجهتها النهائية.

وتأتي هذه التطورات في ظل وضع أمني معقد؛ حيث أقدمت طهران على إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية عقب ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل واستهدفت مواقع إيرانية. وردت واشنطن بفرض حصار بحري شامل يهدف إلى منع إيران من تصدير النفط أو استيراد السلع الأساسية عبر الممر المائي الحيوي.

يُذكر أن مضيق هرمز يعد أهم ممر مائي في العالم لتجارة النفط، وأي اضطراب في حركة الملاحة عبره يؤدي عادة إلى قفزات حادة في أسعار الطاقة العالمية وتأثيرات مباشرة على سلاسل التوريد الدولية.