أشواق جاف لكوردستان 24: الكشف عن أسماء المرشحين للكابينة الوزارية لعلي الزيدي ونصاب تمريرها

أربيل (كوردستان24)- كشفت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، الدكتورة أشواق جاف، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، عن تفاصيل الجلسة النيابية المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي فالح الزيدي، والتي من المقرر أن تشهد حسم التشكيلة الوزارية.

تفاصيل التشكيلة الوزارية والأسماء

وأوضحت جاف أن البرلمانيين تسلموا السير الذاتية (CVs) لـ 16 مرشحاً وزارياً عبر النظام الإلكتروني في تمام الساعة 2:51 من بعد ظهر اليوم، مشيرة إلى أن تغييرات طرأت على الأسماء حتى اللحظات الأخيرة، حيث تم ترشيح مصطفى سند لوزارة الاتصالات، وعبد الرحيم الشمري لوزارة الزراعة.

وبحسب جاف، تضم القائمة أربعة وزراء من المكون الكوردي، وهم:

1- د. فؤاد حسين: لوزارة الخارجية.

2- ريباز حملان: لوزارة الإعمار والإسكان.

3- خالد شواني: لوزارة العدل.

4- سروة عبد الواحد: (عن حراك الجيل الجديد) لوزارة البيئة.

آليات منح الثقة والمواعيد الدستورية

وبخصوص نصاب تمرير الحكومة، بينت جاف أن كل وزير يحتاج إلى الأغلبية المطلقة (50+1)، أي الحصول على 166 صوتاً، ولحصول الحكومة على شرعيتها الكاملة يتطلب الأمر منح الثقة لـ 12 وزيراً على الأقل من أصل 22 وزارة. وأضافت أن 27 أيار/مايو هو الموعد الدستوري الأخير لتشكيل الحكومة، باعتبار أن علي الزيدي كُلف بالمهمة في 27 نيسان/أبريل الماضي.

قضية الأنفال ودعوة لتوحيد البيت الكوردي

وعلى صعيد آخر، أعربت جاف عن ارتياحها لصدور حكم الإعدام بحق المجرم "عجاج" المتورط في جرائم الأنفال، قائلة: "بصفتنا من ذوي الضحايا الذين عانوا في (نكرة السلمان)، ذرفنا اليوم دموع الفرح بهذا القرار".

واستثمرت النائبة هذه المناسبة لدعوة القوى السياسية في إقليم كوردستان للاقتداء بوحدة موقف النواب الكورد في بغداد، وإنهاء حالة التعطيل التي دامت عاماً وثمانية أشهر في تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم.

نهج وطني

وأكدت جاف في ختام تصريحها أن ممثلي الكورد في بغداد، وبتوجيهات من الرئيس بارزاني، يعملون بروح وطنية وإنسانية لخدمة جميع العراقيين من زاخو إلى البصرة، دون تمييز أو انحياز حزبي.