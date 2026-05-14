حكيم تلي: المشاريع الاستراتيجية ستحول سوران إلى قطب عالمي للاستثمار والسياحة

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب مشرف إدارة سوران المستقلة، حكيم تلي، أن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بوعودها في تطوير المنطقة، مشيراً إلى أن سلسلة من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطرق والسياحة والبنية التحتية الاقتصادية هي الآن قيد التنفيذ.

وصرح تلي لـ "كوردستان 24"، اليوم الخميس، بأن تطوير شبكة الطرق يمثل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب. وأوضح أن "مشروع ازدواجية طريق (سبيلك) والمشاريع الجديدة الأخرى ستلعب دوراً محورياً في فك الاختناقات المرورية وربط مختلف مناطق سوران ببعضها البعض بانسيابية عالية".

فيما يخص القطاع السياحي، كشف تلي أن المخطط الرئيسي (Master Plan) لمنطقة "گلي علي بك" الشهيرة وصل إلى مراحله النهائية، ومن المقرر البدء هذا العام بالمرحلة الثانية من مشروع "كاولوكان" السياحي، بالإضافة إلى إنشاء عدة سدود صغيرة (بوندات) و"كورنيش" للمنطقة. وأكد أن الهدف هو تحويل سوران إلى مركز سياحي عالمي يستقطب الزوار في فصلي الشتاء والصيف على حد سواء.

وعلى الصعيد التجاري، أشار نائب مشرف الإدارة إلى أهمية مشروع ازدواجية طريق (حاجي عمران - سوران) الممتد بطول 29 كيلومتراً، واصفاً إياه بالخطوة الكبرى لتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار. وأكد انتهاء التصاميم الهندسية واختيار الشركة المنفذة للمشروع، الذي سيرتبط مستقبلاً بالطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة أربيل.

وطمأن حكيم تلي أهالي سوران بأن تصاميم مشروع "بارك سوران الوطني" قد اكتملت تماماً، وسيدخل حيز التنفيذ بمجرد تأمين الميزانية اللازمة، مما يفتح آفاقاً اقتصادية وبيئية مشرقة لمستقبل المنطقة.

يُذكر أن إدارة سوران المستقلة تشهد حراكاً عمرانياً مكثفاً منذ تحويلها إلى إدارة مستقلة، مما جعلها محط أنظار المستثمرين والسياح نظراً لموقعها الاستراتيجي وطبيعتها الخلابة.