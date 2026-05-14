نيجيرفان بارزاني يتوجه إلى بغداد لحضور جلسة منح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي

أربيل – كوردستان 24- أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 14 أيار 2026، أن رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، سيتوجه مساء اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن هذه الزيارة تأتي في إطار المشاركة في جلسة مجلس النواب العراقي المخصصة للتصويت ومنح الثقة للكابينة الوزارية الجديدة برئاسة علي فالح الزيدي.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسته الحاسمة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، للنظر في التشكيلة الحكومية المقترحة والتصويت عليها، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في المشهد السياسي العراقي.