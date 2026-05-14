نيجيرفان بارزاني يرحب بمعاقبة "جلاد نقرة سلمان"

أربيل (كوردستان24)- رحب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم، بقرار القضاء القاضي بإنزال العقوبة القانونية بحق المجرم (عجاج التكريتي)، الذي عُرف بكونه "جلاد" سجن "نقرة سلمان" سيء الصيت، معتبراً هذا القرار انتصاراً للعدالة وبلسماً لجراح ذوي ضحايا عمليات الأنفال السيئة الصيت.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي، قال بارزاني: "نرحب بقرار المحكمة بإنزال العقوبة بالمجرم (عجاج التكريتي)، جلاد نقرة سلمان. إن هذا القرار هو انتصار للعدالة وتجسيد لسيادة القانون، وهو أقل ما يمكن أن يُقدم لمواساة ذوي وضحايا عمليات الأنفال". ووجه شكره للقضاة والمحامين والشهود وكل من ساهم في إيصال المجرم إلى جزائه العادل.

وأكد رئيس الإقليم أن معاقبة هذا المجرم بعد مرور سنوات طويلة تحمل رسالة واضحة مفادها أن "جرائم الإبادة الجماعية (الجينوسايد) والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق شعب كوردستان لا تسقط بالتقادم، وأن يد العدالة ستطال المجرمين مهما طال الزمن"، مشيراً إلى أن إرادة الحق والحياة أقوى من أي ظلم واستبداد.

وفي سياق متصل، شدد نيجيرفان بارزاني على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية العراقية بواجباتها في تعويض ضحايا الأنفال مادياً ومعنوياً، تماشياً مع قرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا التي صنفت تلك الجرائم كإبادة جماعية.

واختتم بارزاني تغريدته بالترحم على أرواح شهداء الأنفال وجميع شهداء كوردستان، مؤكداً أن ذكراهم ستظل خالدة في وجدان الشعب الكوردي.