علي الزيدي يطرح كابينته الوزارية أمام البرلمان العراقي.. خليط من التكنوقراط والسياسيين المخضرمين

أربيل (كوردستان24)- مع ترقب الشارع العراقي لجلسة منح الثقة التي يعقدها مجلس النواب، اليوم الخميس 14 ایار 2026، كشفت السير الذاتية والوثائق الرسمية عن ملامح الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف، علي فالح الزيدي، والتي ضمت شخصيات سياسية وأكاديمية وإدارية تجمع بين الخبرة التكنوقراطية والتمثيل السياسي.

وضمت التشكيلة عدداً من الأسماء البارزة، من بينها قاسم عطا، المولود في واسط عام 1963، والحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، والذي شغل مناصب أمنية وإعلامية عدة، أبرزها متحدث القوات المسلحة العراقية وقائد العمليات في جهاز المخابرات العراقية.

كما شملت القائمة عبد الرحيم الشمري، وهو نائب حالي وعضو سابق في مجلس محافظة نينوى، إضافة إلى فؤاد حسين، الذي يعد من أبرز الأسماء السياسية في العراق وإقليم كوردستان، وشغل سابقاً منصب وزير الخارجية ووزير المالية ونائب رئيس الوزراء.

وضمت الكابينة أيضاً ريباز حملان، الذي تولى سابقاً وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، إلى جانب خالد شواني، الذي تولى حقيبة العدل في الحكومة الحالية.

كما برزت أسماء أخرى ضمن التشكيلة، من بينها:

- باسم العبادي، المتخصص في هندسة النفط.

- عبد الكريم عبطان، النائب السابق وعضو اللجان القانونية والنزاهة.

- عبد الحسين الموسوي، الحاصل على دكتوراه في الطب العام.

- مثنى التميمي، الذي شغل منصب محافظ ديالى لسنوات عدة.

- محمد الكربولي، المحافظ السابق للأنبار وعضو البرلمان الحالي.

وشملت الأسماء المطروحة أيضاً شخصيات ذات خلفيات فنية وإدارية واقتصادية، من بينها مصطفى سند، ووهاب الحسني، إضافة إلى علي سعدي، المتخصص في مشاريع الكهرباء والغاز.

وتعكس الكابينة الوزارية المقترحة توجهاً نحو المزج بين الشخصيات السياسية التقليدية والكفاءات التخصصية، وسط ترقب لنتائج جلسة البرلمان وما إذا كانت الحكومة الجديدة ستحصل على ثقة مجلس النواب.