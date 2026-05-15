عراقجي: لا نسعى لامتلاك سلا نووي ومستعدون لتأمين مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- جدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التأكيد على موقف بلاده بشأن ملفها النووي، مشدداً على أن طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وأن برنامجها مخصص بالكامل للأغراض السلمية.

وفي تصريحات أدلى بها يوم الجمعة، 15 مايو 2026، قال عراقجي: "ليس لدينا أي نية للحصول على أسلحة نووية، فهذا ليس جزءاً من سياستنا؛ بل نمتلك برنامجاً نووياً ذا أهداف سلمية بحتة".

وفي معرض حديثه عن التوترات القائمة بين طهران وواشنطن، أشار الوزير الإيراني إلى أن استقرار المنطقة مرتبط بسلوك الولايات المتحدة، قائلاً: "عندما تنتهي الاعتداءات الأمريكية، ستعود كافة الأمور إلى وضعها الطبيعي".

كما أكد عراقجي أن إيران تعمل على اتخاذ التحضيرات اللازمة لضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية في مضيق هرمز لجميع أنواع السفن، مشروطاً بعودة الهدوء إلى المنطقة ورفع الضغوط الأمريكية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تمر فيه المنطقة بظروف سياسية وأمنية بالغة الحساسية، وسط استمرار الضغوط الدولية والمخاوف المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.