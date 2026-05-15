الرئيس مسعود بارزاني يعزي الكاتب والصحفي ممتاز حيدري بوفاة نجله

أربيل (كوردستان24)- بعث الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة 15 أيار 2026، برقية تعزية ومواساة إلى الكاتب والصحفي المعروف الأستاذ ممتاز حيدري، إثر تلقيه نبأ وفاة نجله (كاروان).

وأعرب الرئيس بارزاني في برقيته عن عميق حزنه ومواساته لعائلة الفقيد، قائلاً: "تلقيت ببالغ الأسى والحزن نبأ رحيل نجلكم (كاروان). وأتقدم إليكم وإلى عائلتكم وذويكم بخالص التعازي، وأشارككم مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم".

كما ابتهل الرئيس بارزاني إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفيما يلي نص البرقية:

"بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الفاضل ممتاز حيدري

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة نجلكم (كاروان). نتقدم إليكم وإلى عائلتكم وذويكم بخالص التعازي والمواساة، ونشارككم هذا المصاب.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنّ على الجميع بالصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مسعود بارزاني

15 أيار 2026"