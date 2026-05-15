ارتفاع حصيلة ضحايا عواصف الهند إلى 111 قتيلاً

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف العنيفة التي ضربت ولاية "أوتار براديش" الشمالية خلال الأسبوع الجاري إلى 111 قتيلاً، وذلك وفقاً لبيانات جديدة صادرة عن مكتب مفوض عمليات الإنقاذ.

ونقلت صحيفة "ذا هندو" عن المصادر الرسمية تسجيل 111 حالة وفاة و72 إصابة في الولاية التي تعد الأكثر سكاناً في الهند، لتتجاوز بذلك الحصيلة السابقة التي كانت قد توقفت عند 89 قتيلاً.

وكانت العواصف التي بدأت ذروتها يوم الأربعاء قد تسببت في دمار واسع؛ حيث أظهرت مشاهد بثها التلفزيون المحلي اقتلاع أسقف المنازل المصنوعة من الصفيح المموج، وسقوط الأشجار التي أدت إلى إغلاق الطرق الحيوية.

وفي واقعة وثقتها وسائل الإعلام الهندية، أظهر مقطع فيديو متداول رجلاً يُقذف عالياً في الهواء في منطقة "باريلي" نتيجة قوة الرياح في اللحظة التي اقتُلع فيها سقف أحد المباني. وفي حين لم يتسنَّ لبعض الوكالات التحقق من المقطع بشكل مستقل، أكدت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" تواصلها مع الشخص الذي ظهر في الفيديو، والذي يرقد حالياً في المستشفى لتلقي العلاج.

وتتعرض ولاية "أوتار براديش"، التي يتجاوز عدد سكانها 240 مليون نسمة، لعواصف دورية وصواعق رعدية مميتة في الأشهر التي تسبق موسم الرياح الموسمية.

من جانبها، جددت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيراتها من تصاعد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في المنطقة، وهو ما يربطه الخبراء والمختصون بتبعات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة العالمية وتغير أنماط المناخ بشكل عام.